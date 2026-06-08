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營收速報 - 幃翔(6185)5月營收6,108萬元年增率高達41.83％

鉅亨網新聞中心

幃翔(6185-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣6,108萬元，年增率41.83%，月增率-10.42%。

今年1-5月累計營收為2.83億元，累計年增率25.13%。

最新價為13.9元，近5日股價上漲3.61%，相關電子零組件類指數下跌-2.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 6,108萬 42% -10%
26/4 6,819萬 18% 33%
26/3 5,117萬 7% 22%
26/2 4,205萬 5% -31%
26/1 6,075萬 61% 51%
25/12 4,017萬 -12% -26%

幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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