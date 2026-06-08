營收速報 - 幃翔(6185)5月營收6,108萬元年增率高達41.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為2.83億元，累計年增率25.13%。
最新價為13.9元，近5日股價上漲3.61%，相關電子零組件類指數下跌-2.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|6,108萬
|42%
|-10%
|26/4
|6,819萬
|18%
|33%
|26/3
|5,117萬
|7%
|22%
|26/2
|4,205萬
|5%
|-31%
|26/1
|6,075萬
|61%
|51%
|25/12
|4,017萬
|-12%
|-26%
幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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