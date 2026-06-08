鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 08:00

晶片設計大廠 Arm(ARM-US) 多位高階主管在 5 月中旬至 6 月初期間，大舉拋售價值將近 2,600 萬美元的自家股票，硬生生錯過了隨後將股價推上歷史新高的瘋狂漲勢。

其中，法務長暨公司秘書 Spencer Collins 的套現金額最大，於 5 月 19 日出脫價值 880 萬美元的持股。Collins 以每股 215 美元的價格賣出 40,941 股，在此番交易完成後，其名下已無直接持有的安謀股份。

‌



清空直接持股的高層不只一人。人資長 Charlotte Eaton 自 5 月 20 日起的兩天內，累計賣出 14,905 股，套現 420 萬美元；在這波變現後，她同樣不再直接持有任何公司股票。

另外，業務高層 Will Abbey 自 5 月起，分別在五個交易日累計賣出 29,477 股，變現 820 萬美元，最後一次交易落在 6 月 1 日)。

而最近一筆申報則來自首席會計官 Laura Bartels，她於上周二 (2 日) 以每股約 392.70 美元的均價賣出 11,306 股，總計套現 440 萬美元。

《巴倫周刊》針對這波總計約 2,560 萬美元的內部人股權交易，向 Arm 尋求評論，但尚未獲得回應。

值得注意的是，這四位高層售股的時機，都在 Arm 上周三 (3 日) 創下 411.83 美元收盤歷史新高之前。就在前一個交易日，Arm 股價甚至一度攀上 427.99 美元的盤中歷史新高。

這波凌厲漲勢，始於輝達 (NVDA-US) 推出 RTX Spark「超級晶片」（Superchip），該產品採用 Arm 的中央處理器（CPU）架構。

Arm 在半導體產業擁有舉足輕重的地位，從智慧型手機到蘋果 MacBook 等產品皆可見採用其架構的晶片。Arm 本身並不生產處理器，而是負責設計架構藍圖，並將相關智慧財產權授權給科技企業使用。