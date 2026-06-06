盤中速報 - Memecoin大跌14.83%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Memecoin(MEME)在過去 24 小時內跌幅超過14.83%，最新價格0美元，總成交量達0.34億美元，總市值0.35億美元，目前市值排名第 132 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：62,538,692,348。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.95%
- 近 1 月：-4.91%
- 近 3 月：-2.68%
- 近 6 月：-52.22%
- 今年以來：-45.75%
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