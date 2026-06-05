鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 07:31

俄羅斯總統普丁週五 (5 日) 明確拒絕烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 提出的面對面會談邀請，表示目前看不到雙方會面的必要性，並重申俄羅斯不會在達成既定戰略目標前停止軍事行動。

這番談話是在聖彼得堡國際經濟論壇 (SPIEF) 期間發表。就在前一天，澤倫斯基透過公開信向普丁喊話，提議兩人直接會面，尋求為已進入第五年的俄烏戰爭找到結束途徑。

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在這封同時寄送給包括美國在內多個國家的公開信中，澤倫斯基指出，多數俄羅斯民眾已對持續戰爭、高通膨、燃料短缺以及烏克蘭飛彈與無人機攻擊感到疲憊，認為俄羅斯社會已準備好迎接和平。

澤倫斯基警告，若戰爭持續下去，可能危及普丁的政治地位，因為歷史顯示當俄羅斯人民厭倦現狀時，往往會帶來改變。

不過，普丁顯然不買帳。

他批評這封公開信部分內容帶有冒犯意味，質疑澤倫斯基並非真心希望展開談判。

普丁表示：「這封信裡有一些相當無禮的言論。這是在為面對面會談創造條件，還是在刻意避免會談？我認為是後者。」

當被問及是否願意與澤倫斯基會面時，普丁甚至刻意不提對方姓名，僅以「這封信的作者」代稱。

他表示，目前烏克蘭唯一的目的是阻止俄軍持續推進，但雙方需要的是長期協議，而不是維持三個月或六個月的短暫停火。

「讓專家先去工作，提出具體解決方案，之後我們再見面。」普丁說。

普丁同時重申，俄羅斯對戰爭的立場沒有改變。

他表示：「軍事行動終究有一天會結束，毫無疑問。但那將是在我們達成自己設定目標之後。」

前一天與國際媒體會面時，普丁也強調俄軍每天都在戰場上取得進展。不過他表示，如果烏克蘭願意妥協，美國總統川普提出的和平方案仍有機會促成停火。

澤倫斯基則在晚間例行談話中反擊，稱普丁的回應已清楚證明克里姆林宮無意結束戰爭。

他表示：「不幸的是，俄羅斯再次選擇戰爭。所有人都聽到了這個回應，一個軟弱的回應。我認為這樣的回應讓世界許多人感到失望。」

澤倫斯基呼籲國際社會進一步加大對俄羅斯施壓，包括削弱莫斯科的收入來源，迫使其回到談判桌。

部分俄羅斯軍事部落客也批評澤倫斯基的公開信是一場政治宣傳操作，目的是煽動俄羅斯國內不滿情緒，而非真正推動和平。

目前俄烏和談仍陷入僵局。俄羅斯堅持保留已占領的烏克蘭領土，烏克蘭則拒絕承認俄方對任何遭占領區域擁有主權，也不願撤出目前仍控制的頓巴斯地區。

隨著戰爭進入第五年，雙方持續互相發動遠程攻擊。本週俄羅斯再度向基輔等城市發射數百架無人機及數十枚飛彈，造成數十人死亡；烏克蘭則擴大對俄羅斯境內目標的打擊，包括煉油廠與能源設施。

儘管俄軍目前控制約五分之一的烏克蘭領土，但西方制裁、戰爭開支以及烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源基礎設施，已開始對俄國經濟形成壓力。俄羅斯今年第一季經濟萎縮 0.2%，為近三年來首次出現季負成長，也讓部分俄羅斯商界與政治菁英開始主張應尋求和平協議。