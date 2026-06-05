外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.75%，報16.5723元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日00:00，美元/南非蘭特上漲0.285點漲幅達1.75%，暫報16.5723點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.04%
- 近 1 週：+0.22%
- 近 3 月：-0.26%
- 近 6 月：-4.13%
- 今年以來：-1.68%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.86，本日上漲0.51%
- 美元/泰銖相關性0.86，本日上漲0.55%
- 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲1.37%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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