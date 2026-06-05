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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.75%，報16.5723元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日00:00，美元/南非蘭特上漲0.285點漲幅達1.75%，暫報16.5723點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.04%
  • 近 1 週：+0.22%
  • 近 3 月：-0.26%
  • 近 6 月：-4.13%
  • 今年以來：-1.68%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.86，本日上漲0.51%
  • 美元/泰銖相關性0.86，本日上漲0.55%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲1.37%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲1.02%
  • 澳元/美元相關性-0.75，本日上漲1.09%
  • 歐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.72%

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美元/南非蘭特16.549+1.61%
泰銖/美元0.0305-0.33%
紐元/美元0.5789-1.30%
澳元/美元0.7038-1.33%
歐元/美元1.1522-0.78%

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