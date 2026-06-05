鉅亨速報

盤中速報 - 狗狗幣大跌8.53%，報0.08192美元

鉅亨網新聞中心

狗狗幣(DOGE)在過去 24 小時內跌幅超過8.53%，最新價格0.08192美元，總成交量達1.19億美元，總市值129.55億美元，目前市值排名第 8 名。

近 1 日最高價：0.09018美元，近 1 日最低價：0.08171美元，流通供給量：153,298,396,384。

Dogecoin來源為網路上一隻熱門的柴犬迷因哏，2013年從萊特幣LTC分支，可以用在Reddit和Titter中打賞贊助創作者，發布之後很快的在社群中流行起來，創辦者希望實現更易於被廣泛應用在現實生活，而不被投機者炒作的電子貨幣。Tesla執行長Elon Musk曾多次在Twitter表示對狗狗幣的意見。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.37%
  • 近 1 月：-23.06%
  • 近 3 月：-5.56%
  • 近 6 月：-36.69%
  • 今年以來：-30.33%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅狗狗幣

相關行情

台股首頁我要存股
狗狗幣0.08173-8.08%
萊特幣43.22-6.41%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty