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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為455.00元

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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.95元，其中最高估值3.19元，最低估值0.94元，預估目標價為455.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.19(3.19)5.7911.4315.52
最低值0.94(0.94)0.51.11.15
平均值1.89(1.88)2.423.216.5
中位數1.95(1.9)2.343.035.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,230.87億1,691.93億2,027.87億4,260.00億
最低值833.77億722.60億1,100.00億1,290.00億
平均值1,027.67億1,179.86億1,396.04億2,238.39億
中位數1,029.05億1,172.27億1,377.07億1,954.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.633.624.302.041.08
營業收入538.23億814.62億967.73億976.90億948.27億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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