鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為455.00元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.95元，其中最高估值3.19元，最低估值0.94元，預估目標價為455.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.19(3.19)
|5.79
|11.43
|15.52
|最低值
|0.94(0.94)
|0.5
|1.1
|1.15
|平均值
|1.89(1.88)
|2.42
|3.21
|6.5
|中位數
|1.95(1.9)
|2.34
|3.03
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,230.87億
|1,691.93億
|2,027.87億
|4,260.00億
|最低值
|833.77億
|722.60億
|1,100.00億
|1,290.00億
|平均值
|1,027.67億
|1,179.86億
|1,396.04億
|2,238.39億
|中位數
|1,029.05億
|1,172.27億
|1,377.07億
|1,954.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|1.08
|營業收入
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
|948.27億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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