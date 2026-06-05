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營收速報 - 鑽石生技(6901)5月營收6.93億元年增率高達407.46％

鉅亨網新聞中心

鑽石生技(6901-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣6.93億元，年增率407.46%，月增率22.34%。

今年1-5月累計營收為9.23億元，累計年增率190.75%。

最新價為14.3元，近5日股價上漲17.89%，相關其 他上漲6.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2180 張
  • 外資買賣超：+2221 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 6.93億 407% 22%
26/4 5.66億 331% -767%
26/3 -8,490萬 87% -64%
26/2 -2.35億 -157% 1348%
26/1 -1,624萬 95% -115%
25/12 1.08億 -9% 212%

鑽石生技(6901-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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