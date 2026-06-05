營收速報 - 鑽石生技(6901)5月營收6.93億元年增率高達407.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為9.23億元，累計年增率190.75%。
最新價為14.3元，近5日股價上漲17.89%，相關其 他上漲6.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2180 張
- 外資買賣超：+2221 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|6.93億
|407%
|22%
|26/4
|5.66億
|331%
|-767%
|26/3
|-8,490萬
|87%
|-64%
|26/2
|-2.35億
|-157%
|1348%
|26/1
|-1,624萬
|95%
|-115%
|25/12
|1.08億
|-9%
|212%
鑽石生技(6901-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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