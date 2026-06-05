盤中速報 - NEAR大跌21.88%，報2.21美元
鉅亨網新聞中心
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過21.88%，最新價格2.21美元，總成交量達2.10億美元，總市值28.38億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：2.854美元，近 1 日最低價：2.17美元，流通供給量：1,289,487,540。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.19%
- 近 1 月：+124.72%
- 近 3 月：+116.32%
- 近 6 月：+57.82%
- 今年以來：+74.31%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Aptos大跌8.08%，報0.75美元
- 盤中速報 - 達世幣大跌13.43%，報34.2美元
- 盤中速報 - 數位代幣大跌12.73%，報2.74美元
- 盤中速報 - 車厘子大跌20.78%，報0.0267美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇