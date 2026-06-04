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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司(MDT-US)EPS預估下修至5.95元，預估目標價為98.50元

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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對美敦力公司(MDT-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.95元，其中最高估值6.13元，最低估值5.91元，預估目標價為98.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.13(6.13)6.647.37.77
最低值5.91(5.94)6.26.667.5
平均值5.98(6.05)6.46.967.63
中位數5.95(6.05)6.396.977.63

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值393.55億414.62億443.14億466.79億
最低值382.00億366.40億384.67億414.86億
平均值388.51億399.03億415.19億442.20億
中位數389.08億404.57億425.59億453.23億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.732.822.763.613.73
營業收入316.86億312.27億323.64億335.37億363.64億

詳細資訊請看美股內頁：
美敦力公司(MDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDT

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