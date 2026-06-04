鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司(MDT-US)EPS預估下修至5.95元，預估目標價為98.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對美敦力公司(MDT-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.95元，其中最高估值6.13元，最低估值5.91元，預估目標價為98.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.13(6.13)
|6.64
|7.3
|7.77
|最低值
|5.91(5.94)
|6.2
|6.66
|7.5
|平均值
|5.98(6.05)
|6.4
|6.96
|7.63
|中位數
|5.95(6.05)
|6.39
|6.97
|7.63
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|393.55億
|414.62億
|443.14億
|466.79億
|最低值
|382.00億
|366.40億
|384.67億
|414.86億
|平均值
|388.51億
|399.03億
|415.19億
|442.20億
|中位數
|389.08億
|404.57億
|425.59億
|453.23億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.73
|2.82
|2.76
|3.61
|3.73
|營業收入
|316.86億
|312.27億
|323.64億
|335.37億
|363.64億
詳細資訊請看美股內頁：
美敦力公司(MDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美敦力公司(MDT-US)大漲5%，報81.85美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司MDT-US的目標價調降至100.5元，幅度約5.19%
- 盤中速報 - 美敦力公司(MDT-US)大漲5.02%，報77.45美元
- 盤中速報 - 美敦力公司(MDT-US)大漲5.04%，報77.47美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇