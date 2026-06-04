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盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌9.04%，報680.03美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間04日21:30股價下跌67.59美元，報680.03美元，跌幅9.04%，成交量612,322（股），盤中最高價685.55美元、最低價674.07美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.84%
  • 近 1 月：+64.08%
  • 近 3 月：+91%
  • 近 6 月：+42.63%
  • 今年以來：+59.49%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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費城半導體13234.62-4.90%
Crowdstrike控股680.9904-8.91%

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