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鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為35.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.82元，其中最高估值1.3元，最低估值0.63元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.3(1.3)1.340.78
最低值0.63(0.61)0.50.6
平均值0.92(0.88)0.80.69
中位數0.82(0.78)0.710.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值19.10億20.28億21.42億
最低值18.78億19.24億19.82億
平均值18.96億19.65億20.63億
中位數18.95億19.62億20.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.420.721.011.081.18
營業收入13.27億15.07億16.43億17.46億18.66億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMH

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