鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為34.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.64元，其中最高估值1.21元，最低估值0.43元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.21(1.21)
|1.15
|0.85
|最低值
|0.43(0.43)
|0.52
|0.62
|平均值
|0.73(0.72)
|0.73
|0.75
|中位數
|0.64(0.62)
|0.71
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.39億
|20.18億
|21.39億
|最低值
|18.70億
|19.19億
|19.76億
|平均值
|18.99億
|19.69億
|20.53億
|中位數
|18.96億
|19.72億
|20.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|1.18
|營業收入
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
|18.66億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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