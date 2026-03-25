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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.64元，其中最高估值1.21元，最低估值0.43元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.21(1.21)1.150.85
最低值0.43(0.43)0.520.62
平均值0.73(0.72)0.730.75
中位數0.64(0.62)0.710.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值19.39億20.18億21.39億
最低值18.70億19.19億19.76億
平均值18.99億19.69億20.53億
中位數18.96億19.72億20.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.420.721.011.081.18
營業收入13.27億15.07億16.43億17.46億18.66億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMH

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American Homes 4 Rent - Class A27.56+0.07%

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