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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至9.05元，預估目標價為254.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.05元，其中最高估值9.16元，最低估值8.75元，預估目標價為254.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值9.16(9.1)10.2611.6613.8
最低值8.75(8.5)9.2510.4212.93
平均值8.98(8.87)9.9711.2613.37
中位數9.05(8.85)10.0211.2813.37

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值36.85億41.63億47.05億52.49億
最低值35.90億39.89億43.88億52.00億
平均值36.27億40.68億45.75億52.25億
中位數36.40億40.67億46.07億52.25億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.633.003.224.325.44
營業收入18.51億21.55億23.64億27.47億31.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVEEV

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