鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至9.05元，預估目標價為254.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.05元，其中最高估值9.16元，最低估值8.75元，預估目標價為254.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|9.16(9.1)
|10.26
|11.66
|13.8
|最低值
|8.75(8.5)
|9.25
|10.42
|12.93
|平均值
|8.98(8.87)
|9.97
|11.26
|13.37
|中位數
|9.05(8.85)
|10.02
|11.28
|13.37
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|36.85億
|41.63億
|47.05億
|52.49億
|最低值
|35.90億
|39.89億
|43.88億
|52.00億
|平均值
|36.27億
|40.68億
|45.75億
|52.25億
|中位數
|36.40億
|40.67億
|46.07億
|52.25億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.63
|3.00
|3.22
|4.32
|5.44
|營業收入
|18.51億
|21.55億
|23.64億
|27.47億
|31.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調降至254元，幅度約4.51%
- 《大賣空》本尊建SOXX看跌期權 警告半導體「超買史上最高」
- 《大賣空》本尊逆勢抄底軟體股 加碼掃貨Salesforce、MSCI
- 標普500換血！便利店商Casey's爆冷入列 市值近千億美元晶片股抱憾落選
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇