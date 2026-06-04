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盤後速報 - 德律(3030)下週(6月11日)除息7元，預估參考價358.0元

鉅亨網新聞中心

德律(3030-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月4日)收盤價365.00元計算，預估參考價為358.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率1.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

德律(3030-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。近5日股價下跌6.76%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 365.00 7.0 1.92% 0.0
2025/06/13 132.0 5.0 3.79% 0.0
2024/06/14 181.0 3.3 1.82% 0.0
2023/06/15 64.0 4.5 7.03% 0.0
2022/06/10 66.8 3.3 4.94% 0.0

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