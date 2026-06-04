盤後速報 - 寶齡富錦(1760)下週(6月11日)除息2元，預估參考價59.2元
鉅亨網新聞中心
寶齡富錦(1760-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月4日)收盤價61.20元計算，預估參考價為59.2元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|61.20
|2.0
|3.27%
|0.0
|2025/06/12
|78.2
|1.8
|2.3%
|0.0
|2024/06/13
|98.5
|1.5
|1.52%
|0.0
|2023/07/18
|132.0
|2.0
|1.52%
|0.0
|2022/06/27
|109.5
|1.5
|1.37%
|0.0
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