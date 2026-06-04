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盤後速報 - 寶齡富錦(1760)下週(6月11日)除息2元，預估參考價59.2元

鉅亨網新聞中心

寶齡富錦(1760-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月4日)收盤價61.20元計算，預估參考價為59.2元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 61.20 2.0 3.27% 0.0
2025/06/12 78.2 1.8 2.3% 0.0
2024/06/13 98.5 1.5 1.52% 0.0
2023/07/18 132.0 2.0 1.52% 0.0
2022/06/27 109.5 1.5 1.37% 0.0

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