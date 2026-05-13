網通廠中磊 ( 5388-TW ) 指出，公司主力產品如 WiFi 7、5G FWA 固網行動接取設備、商用網通設備等客戶訂單需求強勁，並積極拓展多元產品滿足電信客戶營運需求，皆已見明顯成效，全年營收成長可期。

中磊提到，受惠於 AI 人工智慧應用蓬勃發展，以及影音串流娛樂、智慧物聯網等新興寬頻服務蔚為主流，電信寬頻市場需求熱絡，帶動基礎設備升級商機。中磊積極拓展全球電信市場版圖，憑藉發揮軟、韌、硬體整合實力，提供客戶產品諮詢、設計、製造一體整合服務。

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中磊表示，全球寬頻網路已邁入競速新紀元，為滿足新興寬頻服務需求，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以進一步擴展營運規模。中磊主力產品包括：有線電視 Cable DOSIS 4.0 設備、10G PON 光纖設備、WiFi 7、5G FWA 固網行動接取設備、商用網通設備等客戶訂單需求強勁。

中磊提到，公司近年順應市場趨勢，除原有主力產品外，更積極切入新市場領域，新產品如：邊緣 AI 智慧監控裝置、DAA 分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶營運需求，皆已見明顯成效，有效挹注公司營收。寬頻設備升級商機持續增溫，預期在市場需求帶動下，全年營收成長可期。