盤中速報 - Stratis大跌13.21%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Stratis(STRAX)在過去 24 小時內跌幅超過13.21%，最新價格0.01美元，總成交量達0.26億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 184 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：2,065,854,584。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.80%
- 近 1 月：-14.01%
- 近 3 月：-27.48%
- 近 6 月：-53.61%
- 今年以來：-45.05%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AAVE大跌8.25%，報69.7美元
- 盤中速報 - Sui大跌8.12%，報0.76美元
- 盤中速報 - Memecoin大漲15.37%，報0美元
- 盤中速報 - Sei大跌14.93%，報0.05美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇