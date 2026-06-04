鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 15:47

廚衛電供應商台灣櫻花 (9911-TW) 在 2025 年營收突破百億元，每股純益達 6.27 元，今 (4) 日召開股東常會並承認配發每股股息 5 元。台灣櫻花董事長張永杰表示，百億營收不僅象徵台灣櫻花邁入新的發展里程碑，公司持續推動「新產品、新事業、新市場」三大成長方向，並以 HOME in O.N.E 為核心發展策略。

台灣櫻花董事長張永杰（左）與總經理李惠恂。(圖：台灣櫻花提供)

台灣櫻花並以圍繞消費者旅程，深化銷售、供應與服務三大平台建設，持續提升整體營運能力與消費者體驗。

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在產品創新方面，台灣櫻花持續推動 AI Kitchen 佈局。自 2024 年進入 AI Kitchen 元年以來，公司透過 PREVU 技術架構，結合環境感測、未來預測與自動調節能力，持續優化智慧廚房體驗，讓產品更貼近消費者需求。目前 AI Kitchen 已逐步獲得市場肯定，2026 年第一季在建案市場簽約占比已超過 20%，零售出貨占比亦達 25%，顯示消費者對 AI 廚房與智慧應用的接受度持續提升，未來仍具高度成長潛力。

除了產品創新持續推進外，台灣櫻花近年也持續深化銷售、供應與服務三大平台建設。在銷售平台方面，台灣櫻花積極推動通路升級，持續布局社區體驗店，透過產品體驗及顧問式服務模式，打造更貼近消費者生活圈的服務據點，並逐步由產品銷售延伸至整體居家生活提案，深化與消費者的連結。

台灣櫻花指出，在服務平台方面，台灣櫻花持續深化 SAKURA iCare 服務體系，透過會員經營、數位服務及創新的一鍵登錄機制，持續深化與消費者的連結，逐步建構以消費者為核心的服務生態圈。隨著會員基礎持續擴大與互動深化，公司得以更精準掌握消費者需求，提供更即時且完整的服務體驗，進一步強化客戶經營能力與品牌黏著度。

在供應平台方面，櫻花智造基地第二期建設已正式啟動，未來將進一步提升製造效率與供應韌性，作為支撐產品創新與事業發展的重要基礎。

此外，海外市場亦是台灣櫻花未來的重要成長動能。台灣櫻花表示，未來將聚焦越南與北美兩大重點市場。越南市場受惠消費升級需求與通路持續擴展，成長動能穩健；北美市場則將聚焦產品升級與多元產品佈局，逐步提升品牌能見度與市場滲透率。台灣櫻花將結合品牌、產品、製造與服務優勢，穩健拓展海外營運版圖；同時透過數據治理與 AI 應用，持續優化營運效率與決策品質，強化整體競爭力。

展望未來，張永杰表示，台灣櫻花將持續深化 HOME in O.N.E 發展策略，強化產品、通路、服務與營運整合，穩健推動下一階段成長。同時，透過產品創新、服務升級與國際布局，持續提升品牌價值與市場影響力，朝「美好居家生活創造者」願景邁進。