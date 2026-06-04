鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 14:00

思科CEO解釋股價為何創高：AI時代「基礎設施就是王道」(圖：Shutterstock)

思科執行長 Chuck Robbins 在公司年度大會 Cisco Live 期間受訪表示，「基礎設施現在絕對很熱門。」

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Robbins 補充，「過去所有重大科技發展，都離不開高效能基礎設施。某種程度上，我們一路走來似乎忘記了它的重要性，因為它一直都運作得很好。無論是晶片、光學元件，或是支撐全球經濟每天運作的基本技術，只要一切正常，人們往往不會特別注意。」

「現在各界正大舉投資基礎建設，以支援 AI 模型訓練與推論需求，電信業者持續擴充網路設施，以承載快速增加的資料流量，企業也在升級既有架構，為導入 AI 做好準備，並因應新模型帶來的各種挑戰。因此在當前 AI 浪潮下，安全且可靠的基礎設施比以往任何時候都更加重要。」

思科正大膽押注，未來企業防範網路攻擊的工作將不再完全由人類負責。

在 Cisco Live 大會上，公司推出新平台 Cisco Cloud Control，讓人類管理員與 AI 代理共同管理與保護關鍵基礎設施。

該平台將網路管理、資安防護、可觀測性及協作工具，整合到單一控制介面中。同時讓客戶透過自然語言指令，建立 AI 應用程式與 AI 代理。

隨著 AI 快速發展，從漏洞被發現到遭駭客利用的時間正在大幅縮短。尤其 Anthropic 即將推出強大的 Mythos 模型，市場對 AI 遭惡意利用的擔憂進一步升高。

除了資安布局外，思科近期業績表現也令人驚艷。公司剛公布的第三季財報創下歷史新高，成功回應市場過去質疑其錯過 AI 浪潮的聲音。

第三季營收達 158.4 億美元，年增 12%，高於華爾街預估的 155.6 億美元。調整後每股盈餘 (EPS) 為 1.06 美元，也優於市場預估的 1.04 美元。

截至目前，思科本會計年度已取得 53 億美元 AI 基礎設施及大型雲端服務商訂單。公司因此將全年 AI 訂單目標從 50 億美元提高至 90 億美元，並將 AI 營收預測從 30 億美元上調至 40 億美元。

美銀分析師 Tal Liani 表示，「我們認為 AI 周期在可預見的未來仍具持久性，預期強勁訂單與加速成長的營收將持續推升股價表現。」