鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌6.01%，報102.54美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間03日22:32股價下跌6.56美元，報102.54美元，跌幅6.01%，成交量1,805,374（股），盤中最高價106.13美元、最低價99.65美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+28.47%
  • 近 1 月：+22.75%
  • 近 3 月：+47.83%
  • 近 6 月：-29.11%
  • 今年以來：-32.71%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A102.13-6.39%

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