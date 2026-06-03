盤中速報 - 國際商業機器(IBM-US)大跌6.51%，報307.8美元
鉅亨網新聞中心
國際商業機器(IBM-US)截至台北時間03日22:32股價下跌21.43美元，報307.80美元，跌幅6.51%，成交量4,975,976（股），盤中最高價318.30美元、最低價304.56美元。
美股指數盤中表現
國際商業機器(IBM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+30.88%
- 近 1 月：+41.79%
- 近 3 月：+37.54%
- 近 6 月：+9.1%
- 今年以來：+11.15%
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