鉅亨速報

盤中速報 - 國際商業機器(IBM-US)大跌6.51%，報307.8美元

鉅亨網新聞中心

國際商業機器(IBM-US)截至台北時間03日22:32股價下跌21.43美元，報307.80美元，跌幅6.51%，成交量4,975,976（股），盤中最高價318.30美元、最低價304.56美元。

美股指數盤中表現

國際商業機器(IBM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+30.88%
  • 近 1 月：+41.79%
  • 近 3 月：+37.54%
  • 近 6 月：+9.1%
  • 今年以來：+11.15%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報國際商業機器

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007577.34-0.43%
道瓊指數50918.84-0.76%
NASDAQ26931.54-0.60%
費城半導體13947.321.61%
國際商業機器307.44-6.62%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty