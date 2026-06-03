鉅亨速報

盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.15%，報381.99美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間03日21:43股價下跌20.72美元，報381.99美元，跌幅5.15%，成交量2,099,674（股），盤中最高價412.13美元、最低價381.64美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+25.37%
  • 近 1 月：+90.7%
  • 近 3 月：+223.8%
  • 近 6 月：+195.07%
  • 今年以來：+268.41%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報安謀控股公司

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007575.75-0.45%
道瓊指數50898.35-0.80%
NASDAQ26953.41-0.52%
費城半導體13950.791.64%
安謀控股公司399.62-0.77%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty