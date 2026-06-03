盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.15%，報381.99美元
鉅亨網新聞中心
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間03日21:43股價下跌20.72美元，報381.99美元，跌幅5.15%，成交量2,099,674（股），盤中最高價412.13美元、最低價381.64美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25.37%
- 近 1 月：+90.7%
- 近 3 月：+223.8%
- 近 6 月：+195.07%
- 今年以來：+268.41%
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