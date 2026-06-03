鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至44.08元，預估目標價為265.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.61元上修至44.08元，其中最高估值120.86元，最低估值-4.03元，預估目標價為265.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.86(107.45)
|45.57
|235.73
|391.6
|最低值
|-4.03(-4.03)
|3.34
|1.91
|391.6
|平均值
|50.1(36.63)
|21.78
|58.67
|391.6
|中位數
|44.08(18.61)
|11.12
|10.75
|391.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.23億
|5.69億
|6.35億
|最低值
|4.63億
|4.54億
|4.45億
|平均值
|5.02億
|5.14億
|5.45億
|中位數
|5.02億
|5.08億
|5.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|-15.23
|營業收入
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
|4.77億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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