鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-27 12:04

映泰 (2399-TW) 將於 2026 Computex 台北國際電腦展，展現邊緣 AI 策略與產品，今年將應用大舉拓展至 VLM、VSS 及當前最受矚目的代理式 AI (Agentic AI) 解決方案，並深化與 AI 生態系夥伴的跨界合作，加速產業數位轉型。

映泰進軍COMPUTEX 2026 布局輝達邊緣AI與NPU生態系。(圖：映泰提供)

針對極耗算力的先進 AI 需求，映泰將展出搭載輝達 Jetson Thor 的 MS-NAT5000 及 MS-NAT4000 高效能邊緣 AI 運算平台；展會現場將攜手國際大廠展出 VLM、VSS 等視覺 AI 解決方案。同時將發表高階 AI 工作站 Intel W880 平台，並實機展示企業級代理式 AI 應用；亦推出搭載 Intel Core Ultra 5 AI 處理器的 MT-U335/U325 與 MT-PRO U332/U325，全面躍升邊緣運算效能。

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EdgeComp 系統推出微型 EdgeComp MU-N150 工業電腦及全面支援嚴苛工業環境的導軌部署解決方案。現場也將透過 MT-N150 平台與 DeepX 合作展示邊緣 AI 應用，以及攜手 MemryX，以 MT-N97-MX3 展出 AI 場域安全管理應用。