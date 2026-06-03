鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-03 10:39

騰雲樂看營運逐季成長。(鉅亨網記者王莞甯攝)

騰雲發布全新 TSpace(Tomorrow Space by TurnCloud) 核心架構，並首度完整揭露以 AI OS 「AI-Optimized Space」為核心的智慧場域生態系藍圖，宣告企業數位轉型正式邁入「Physical Space Runtime」的新階段。

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騰雲董事長梁基文說明，過去十年，企業透過 ERP 管理流程、CRM 管理客戶，未來十年企業將透過 AI OS 管理整個空間，而騰雲提供的解決方案可支持所有商業空間發展。

梁基文強調，「只要有空間的地方都可以提方案」，在科技的進步下，台灣具備硬體成熟優勢，最終要實現的就是科技在生活中落地。

梁基文認為，AI 的價值不再只是生成內容，而是開始理解空間、協調空間、優化空間，進一步創造全新的空間經濟。