鉅亨網記者王莞甯 台北
企業數位轉型服務商騰雲 (6870-TW) 最新指出，年底前有非常多新案，除了過往的純商場布局，已開始切入商辦、酒店旅館、社區住宅和醫院等空間，而在海外則快速在泰國和日本等地拓展，目標營運逐季成長，全年營收成長幅度超過過往的增幅。
騰雲發布全新 TSpace(Tomorrow Space by TurnCloud) 核心架構，並首度完整揭露以 AI OS 「AI-Optimized Space」為核心的智慧場域生態系藍圖，宣告企業數位轉型正式邁入「Physical Space Runtime」的新階段。
騰雲董事長梁基文說明，過去十年，企業透過 ERP 管理流程、CRM 管理客戶，未來十年企業將透過 AI OS 管理整個空間，而騰雲提供的解決方案可支持所有商業空間發展。
梁基文強調，「只要有空間的地方都可以提方案」，在科技的進步下，台灣具備硬體成熟優勢，最終要實現的就是科技在生活中落地。
梁基文認為，AI 的價值不再只是生成內容，而是開始理解空間、協調空間、優化空間，進一步創造全新的空間經濟。
騰雲說明，未來企業的競爭力將不只來自人力團隊，而是來自「人類員工 + AI Agent」共同協作的新型組織模式，因此，騰雲智慧營運平台正式升級為 TSpace360，整合數位員工、場域數據、企業知識庫和 AI 決策能力，讓空間主動理解需求、協助企業打造全天候運作可持續創造體驗、營運效率、商機和綠色價值的智慧營運中樞。
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