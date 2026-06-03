鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-03 09:33

伊朗伊斯蘭革命衛隊週三 (3 日) 凌晨發布聲明宣布，已對位於巴林的美軍第五艦隊總部等美軍在中東軍事基地發動報復性打擊。

聲明指出，由於美軍在當地時間週二 (2 日) 深夜於荷姆茲海峽附近攻擊一艘伊朗相關油輪，革命衛隊海軍因此用飛彈打擊一艘屬於美國和以色列敵對勢力的船隻，美軍隨後空襲革命衛隊在格甚姆島一處通訊站，革命衛隊航空航太部隊隨後用飛彈和無人機打擊美軍第五艦隊總部，以及美軍在某個中東國家的航空基地。

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美軍中央司令部在美東時間週二在社群媒體上發文表示，美軍當天成功攔截伊朗發射的多枚彈道飛彈及無人機，並對伊朗格甚姆島實施 「自衛性」 空襲。

文中指出，伊朗在整個中東範圍發動攻擊，向周邊鄰國發射多枚彈道飛彈，但所有飛彈均未命中，其中兩枚射向科威特的飛彈未能飛抵目標區域或在飛行途中解體，三枚射向巴林的飛彈被美國和巴林防空部隊攔截。

週三 (3 日) 凌晨，科威特和巴林境內美軍基地持續遭飛彈和無人機攻擊，當地防空警報不斷響起。

當地媒體報導指出，巴林境內美軍朱費爾基地和美軍第五艦隊總部遭打擊，美軍 「愛國者」 防空系統攔截來襲飛彈。

科威特軍方 3 日凌晨在社群媒體平台發表聲明說，科威特防空部隊正在攔截來襲的 「敵對」 飛彈和無人機，如果民眾聽到爆炸聲，那是防空系統攔截襲擊的結果。有媒體報道，駐科威特美軍基地遇襲。

當地時間 3 日凌晨 1 時左右，科威特全國範圍內拉響防空警報，隨後傳出多次強烈爆炸聲。根據身在科威特城的新華社記者判斷，爆炸聲來自科威特城西北方的傑赫拉省。該省的阿里 · 薩利姆空軍基地是美軍在科威特最重要的空軍基地之一。

中央司令部還說，美軍週二稍早擊落 3 架由伊朗發射的單向攻擊無人機，並稱這些無人機「攻擊目標是當時正在該地區水域正當通行的民用船隻及船員」, 美軍還對位於格甚姆島的一處伊朗軍方地面控制站實施「自衛性」 空襲。