盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報13355.72點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日09:36，費城半導體上漲390.07點（或3.01%），暫報13355.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.25%
- 近 1 月：+22.37%
- 近 3 月：+60.1%
- 近 6 月：+84.68%
- 今年以來：+83.05%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲20.66%；連貫(COHR-US)上漲9.54%；超捷國際(MCHP-US)上漲7.82%；安森美半導體(ON-US)上漲5.15%；博通(AVGO-US)上漲4.96%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌4.02%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.7%；美光科技(MU-US)下跌1.28%；超微半導體(AMD-US)下跌0.12%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.02%。
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