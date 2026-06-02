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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為250.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.25元上修至6.03元，其中最高估值6.27元，最低估值4.5元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.27(6.13)10.1410.859.8
最低值4.5(4.39)5.558.49.8
平均值5.76(5.21)89.479.8
中位數6.03(5.25)7.979.689.8

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值25.22億39.66億44.64億48.25億
最低值19.95億25.30億39.97億48.25億
平均值23.40億33.30億42.06億48.25億
中位數24.01億33.88億41.71億48.25億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.25-0.11-0.180.292.51
營業收入1.06億1.84億1.93億4.37億13.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

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