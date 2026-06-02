鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.25元上修至6.03元，其中最高估值6.27元，最低估值4.5元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.27(6.13)
|10.14
|10.85
|9.8
|最低值
|4.5(4.39)
|5.55
|8.4
|9.8
|平均值
|5.76(5.21)
|8
|9.47
|9.8
|中位數
|6.03(5.25)
|7.97
|9.68
|9.8
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|25.22億
|39.66億
|44.64億
|48.25億
|最低值
|19.95億
|25.30億
|39.97億
|48.25億
|平均值
|23.40億
|33.30億
|42.06億
|48.25億
|中位數
|24.01億
|33.88億
|41.71億
|48.25億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|0.29
|2.51
|營業收入
|1.06億
|1.84億
|1.93億
|4.37億
|13.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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