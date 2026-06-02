海昌生技預計6月下旬上櫃 高階醫材新品帶動第二成長曲線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 20:29

膠原蛋白醫材廠海昌生技 (7814-TW) 預計 6 月下旬上櫃，並於明 (3) 日舉辦上櫃前業績發表會，董事長蔡國田今 (2) 日指出，除既有的膠原蛋白醫材產品穩健成長，海昌也積極布局高階醫材開發，相關新品若順利上市，可望帶動第二成長曲線。

海昌生技董事長蔡國田(左)、總經理何信裕(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

海昌深耕膠原蛋白醫材領年，核心產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場。目前已成功導入長庚醫療體系及三軍總醫院等大型醫療機構。

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在技術發展方面，海昌以「多態形膠原蛋白製程技術」及「脫細胞技術」建立研發優勢，能夠依不同臨床需求精準調整材料特性，同時保留促進組織修復的關鍵因子。海昌指出，將有助公司持續往高價值醫材市場升級，提升整體產品組合的毛利結構，並提高差異化競爭優勢。

除既有產品穩健成長之外，海昌積極布局高階醫療器材開發。其中，「可降解輸尿管支架」已取得台灣發明專利，並同步推進國際專利布局，若順利取得各國許可證，可望進一步切入全球泌尿醫材市場。

供應鏈策略上，海昌掌握台灣成為「豬病非疫國」的契機，透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，建構醫療等級動物來源原料供應鏈。海昌指出，此布局有助於確保關鍵原料的穩定供應與品質控管，更具備發展為國際醫療級原料供應商的潛力。未來若順利取得國際認證，有機會向全球醫材大廠供應標準化原料，進一步強化產業鏈地位並開拓新的營收來源。