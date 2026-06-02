凱基證打造AI創新投資指標 推「iEdge KGI四季指數」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-02 11:44

凱基證券今 (2) 日宣布攜手國際機構和新加坡交易所 (SGX) 旗下 iEdge 指數平台，推出「iEdge KGI 四季指數」(iEdge KGI Four Seasons Index)，打造結合人工智慧 (AI) 與資料分析的創新投資指標。

凱基證推「iEdge KGI四季指數」。(圖：凱基提供)

圖表：凱基證提供。

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凱基證券說明，「iEdge KGI 四季指數」以景氣循環判讀為核心，透過系統化投資邏輯，整合即時經濟預測和跨資產配置，建立具動態調整能力的指數架構，提供投資人另一項因應市場變化的投資工具。

該指數採三大核心流程進行建構，(1) 整合人工智慧模型與衛星、物流、航運、消費及網路等即時另類資料，透過機器學習分析產生高頻經濟指標，即時掌握全球經濟變化；(2) 依據美國和中國的 GDP、美國的通膨預測，來區分不同景氣循環階段；(3) 依各經濟情境動態，調整股票、債券、黃金和能源等 ETF 配置，以掌握資產輪動機會。

凱基證強調，「iEdge KGI 四季指數」相較於傳統固定權重配置或單一資產投資方式，透過即時景氣循環判讀與跨資產配置，提供市場少見整合「即時景氣循環判讀、跨資產配置與投資策略應用」的指數設計，有助提升投資決策的系統化和前瞻性。