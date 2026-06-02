盤中速報 - 直得(1597)大跌7.48%，報167元
鉅亨網新聞中心
直得(1597-TW)02日09:17股價下跌13.5元，報167.0元，跌幅7.48%，成交1,772張。
直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。
近5日股價下跌10.2%，集中市場加權指數上漲3.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,034 張
- 外資買賣超：-3,840 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-193 張
- 融資增減：-1,680 張
- 融券增減：-88 張
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