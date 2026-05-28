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盤中速報 - 直得(1597)股價殺至跌停，跌停價179.5元，成交6,587張

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直得(1597-TW)28日12:56下跌19.5元，股價跌停報179.5元，委買264張、委賣5張，成交6,587張。

主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。

直得(1597-TW)近5日股價上漲16.37%，集中市場加權指數上漲10.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,626 張
  • 外資買賣超：-1,716 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+90 張
  • 融資增減：-514 張
  • 融券增減：-39 張

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