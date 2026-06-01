盤中速報 - 費城半導體大漲1.43%，報13012.82點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日02:59，費城半導體上漲183.44點（或1.43%），暫報13012.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.14%
- 近 1 月：+22.14%
- 近 3 月：+58.42%
- 近 6 月：+82.62%
- 今年以來：+81.13%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲12.05%；台積電ADR(TSM-US)上漲5.39%；美光科技(MU-US)上漲5.07%；輝達(NVDA-US)上漲3.63%；連貫(COHR-US)上漲0.31%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌7.18%；英特爾(INTC-US)下跌4.83%；超微半導體(AMD-US)下跌3.46%；英特格(ENTG-US)下跌2.73%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.27%。
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