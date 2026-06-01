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盤中速報 - 費城半導體大漲1.43%，報13012.82點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日02:59，費城半導體上漲183.44點（或1.43%），暫報13012.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.14%
  • 近 1 月：+22.14%
  • 近 3 月：+58.42%
  • 近 6 月：+82.62%
  • 今年以來：+81.13%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲12.05%；台積電ADR(TSM-US)上漲5.39%；美光科技(MU-US)上漲5.07%；輝達(NVDA-US)上漲3.63%；連貫(COHR-US)上漲0.31%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌7.18%；英特爾(INTC-US)下跌4.83%；超微半導體(AMD-US)下跌3.46%；英特格(ENTG-US)下跌2.73%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.27%。


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費城半導體12943.010.89%
安謀控股公司395.87+12.1%
台積電ADR435.79+4.14%
美光科技1020.25+5.07%
輝達218.8+3.63%
連貫362.53+0.29%
高通233-7.18%
英特爾109.142-4.83%
超微半導體498.25-3.46%
英特格135-2.73%
恩智浦半導體314.06-2.27%

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