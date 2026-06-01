盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5%，報295.78美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間02日01:47股價上漲14.09美元，報295.78美元，漲幅5%，成交量7,729,319（股），盤中最高價295.88美元、最低價283.80美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.1%
- 近 1 月：+57.09%
- 近 3 月：+89.16%
- 近 6 月：+48.16%
- 今年以來：+52.93%
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