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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5%，報295.78美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間02日01:47股價上漲14.09美元，報295.78美元，漲幅5%，成交量7,729,319（股），盤中最高價295.88美元、最低價283.80美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.1%
  • 近 1 月：+57.09%
  • 近 3 月：+89.16%
  • 近 6 月：+48.16%
  • 今年以來：+52.93%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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費城半導體13023.721.52%
Palo Alto Networks Inc299.3+6.25%

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