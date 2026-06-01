盤中速報 - Stargate Finance大漲16.97%，報0.33美元
鉅亨網新聞中心
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過16.97%，最新價格0.33美元，總成交量達0.25億美元，總市值2.13億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：0.43美元，近 1 日最低價：0.27美元，流通供給量：660,951,371。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.74%
- 近 1 月：-16.86%
- 近 3 月：+13.54%
- 近 6 月：+61.57%
- 今年以來：+61.57%
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