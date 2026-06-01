盤中速報 - Sei大漲8.41%，報0.07美元
鉅亨網新聞中心
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.41%，最新價格0.07美元，總成交量達0.13億美元，總市值4.77億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：0.07美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：6,733,333,333。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.61%
- 近 1 月：+14.06%
- 近 3 月：-3.85%
- 近 6 月：-46.46%
- 今年以來：-43.28%
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