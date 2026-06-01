盤中速報 - 高通(QCOM-US)大跌6.34%，報235.1美元
鉅亨網新聞中心
高通(QCOM-US)截至台北時間01日21:30股價下跌15.92美元，報235.10美元，跌幅6.34%，成交量2,301,564（股），盤中最高價235.10美元、最低價232.63美元。
美股指數盤中表現
高通(QCOM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.4%
- 近 1 月：+39.78%
- 近 3 月：+76.33%
- 近 6 月：+49.34%
- 今年以來：+46.75%
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