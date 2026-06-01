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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.84%，報0.5938元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日21:20，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.84%，暫報0.5938點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.41%
  • 近 1 週：+2.38%
  • 近 3 月：-0.13%
  • 近 6 月：+4.43%
  • 今年以來：+3.99%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.85，本日下跌0.45%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.23%
  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.12%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日下跌0.76%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日下跌0.2%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.79，本日下跌0.47%

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紐元/美元0.5924-1.07%
澳元/美元0.7148-0.49%
歐元/美元1.1618-0.35%
英鎊/美元1.3442-0.13%
南非蘭特/美元0.0612-0.65%

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