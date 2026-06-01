外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.84%，報0.5938元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日21:20，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.84%，暫報0.5938點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.41%
- 近 1 週：+2.38%
- 近 3 月：-0.13%
- 近 6 月：+4.43%
- 今年以來：+3.99%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日下跌0.76%
- 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日下跌0.2%
- 美元/南非蘭特相關性-0.79，本日下跌0.47%
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