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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.83%，報0.7875元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日21:50，美元/瑞郎上漲0.0065點漲幅達0.83%，暫報0.7875點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：0.00%
  • 近 1 週：-0.47%
  • 近 3 月：+1.60%
  • 近 6 月：-2.82%
  • 今年以來：-1.49%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.93%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.25%
  • 美元/加幣相關性0.72，本日上漲0.33%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.83，本日上漲0.28%
  • 歐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.36%
  • 紐元/美元相關性-0.76，本日上漲1.12%

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美元/瑞郎0.7870+0.77%
加幣/美元0.7224-0.33%
英鎊/美元1.3443-0.12%
歐元/美元1.1617-0.36%
紐元/美元0.5925-1.05%

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