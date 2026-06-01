外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.83%，報0.7875元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日21:50，美元/瑞郎上漲0.0065點漲幅達0.83%，暫報0.7875點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：0.00%
- 近 1 週：-0.47%
- 近 3 月：+1.60%
- 近 6 月：-2.82%
- 今年以來：-1.49%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.93%
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.25%
- 美元/加幣相關性0.72，本日上漲0.33%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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