盤後速報 - 華景電(6788)次交易(2)日除息15元，參考價410.5元
鉅亨網新聞中心
華景電(6788-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。
首日參考價為410.5元，相較今日收盤價425.50元，息值合計為15.0元，股息殖利率3.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/02
|425.50
|15.0
|3.53%
|0.0
|2025/06/02
|225.0
|10.0
|4.44%
|0.0
|2024/06/04
|146.5
|6.0
|4.1%
|0.0
|2023/07/03
|146.5
|8.0
|5.46%
|0.0
|2022/07/12
|109.0
|5.0
|4.59%
|0.0
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