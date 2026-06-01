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盤後速報 - 華景電(6788)次交易(2)日除息15元，參考價410.5元

鉅亨網新聞中心

華景電(6788-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。

首日參考價為410.5元，相較今日收盤價425.50元，息值合計為15.0元，股息殖利率3.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/02 425.50 15.0 3.53% 0.0
2025/06/02 225.0 10.0 4.44% 0.0
2024/06/04 146.5 6.0 4.1% 0.0
2023/07/03 146.5 8.0 5.46% 0.0
2022/07/12 109.0 5.0 4.59% 0.0


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