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盤中速報 - 華景電(6788)急拉4.55%報476.0元，成交221張

鉅亨網新聞中心

華景電(6788-TW)近5分K漲速4.55%，08日09:04報476.0元，成交221張，今日漲幅為3.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華景電(6788-TW)近5日股價上漲4.19% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 11.66%。櫃買市場加權指數 上漲 8.28%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,092 張
  • 外資買賣超：-1,161 張
  • 投信買賣超：+64 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+182 張
  • 融券增減：+3 張


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