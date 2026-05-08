盤中速報 - 華景電(6788)急拉4.55%報476.0元，成交221張
鉅亨網新聞中心
華景電(6788-TW)近5分K漲速4.55%，08日09:04報476.0元，成交221張，今日漲幅為3.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華景電(6788-TW)近5日股價上漲4.19% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 11.66%。櫃買市場加權指數 上漲 8.28%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,092 張
- 外資買賣超：-1,161 張
- 投信買賣超：+64 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+182 張
- 融券增減：+3 張
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