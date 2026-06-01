盤後速報 - 玉晶光(3406)下週(6月8日)除息0.02元，預估參考價602.98元
鉅亨網新聞中心
玉晶光(3406-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。
以今日(6月1日)收盤價603.00元計算，預估參考價為602.98元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。近5日股價上漲4.69%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/08
|603.00
|0.017
|0.0%
|0.0
|2025/07/16
|414.0
|18.0
|4.35%
|0.0
|2024/07/18
|605.0
|12.0
|1.98%
|0.0
|2023/07/27
|395.0
|12.0
|3.04%
|0.0
|2022/07/27
|406.5
|7.9943
|1.97%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈熱門股〉玉晶光看好光通訊傳輸關鍵元件開發 股價增量突破平台整理
- 玉晶光光通訊新領域零組件已送樣並出貨 估明年起營收快速攀升
- 玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣
- 盤中速報 - 玉晶光(3406)大漲7.17%，報613元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇