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盤後速報 - 玉晶光(3406)下週(6月8日)除息0.02元，預估參考價602.98元

鉅亨網新聞中心

玉晶光(3406-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。

以今日(6月1日)收盤價603.00元計算，預估參考價為602.98元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。近5日股價上漲4.69%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/08 603.00 0.017 0.0% 0.0
2025/07/16 414.0 18.0 4.35% 0.0
2024/07/18 605.0 12.0 1.98% 0.0
2023/07/27 395.0 12.0 3.04% 0.0
2022/07/27 406.5 7.9943 1.97% 0.0

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