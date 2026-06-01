鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 17:40

科技盛會 Computex Taipei 2026 將明 (2) 日至 6 月 5 日在台北登場，邑錡 (7402-TW) 本次以「Built for Vision」為參展覽主題，展出三大事業產品線，包括遠端縮時攝影解決方案、AI 即時運算與警示系統及軍規數位星光夜視系統。

邑錡指出，透過 Capture、Analyze、Act 三大核心概念，展現邑錡如何將影像從單純記錄工具，進一步轉化為具備分析能力與即時決策價值的視覺智慧（Visual Intelligence）平台。

‌



邑錡表示，從 2009 年推出全球首款 All-in-One 縮時攝影相機以來，Brinno 已累積超過百萬台產品銷售，廣泛應用於建築工程、基礎建設、科研教育與影視製作等領域。隨著 AI、雲端運算與低功耗影像技術快速發展，市場對於影像的需求已不再只是「看見」，而是希望從影像中獲得洞察、判斷與即時反應能力。

也因此，邑錡今年以「Built for Vision」作為品牌主軸，重新定義影像價值，包括長期紀錄現場變化、透過 AI 與雲端平台進行分析與管理並將影像資訊轉化為即時決策與現場行動，從工程進度管理、工地安全監控，到邊境巡防與夜間偵蒐，Brinno 正逐步建立完整的視覺智慧產品生態系。

本次展覽中，邑錡 Brinno 將展出最新遠端縮時攝影解決方案包括 4K 雲端縮時攝影機，搭配 Solar Power 4G Router 太陽能 4G 基地台，可於無固定網路環境下建立獨立 Wi-Fi 通訊環境，協助用戶遠端管理施工現場縮時攝影機，大幅降低維護與巡檢成本。

邑錡在展出現場同步展示 MCS（Multi-Camera System）雲端管理平台，提供多機管理、遠端設定、錄影狀態監控、專案進度管理及 OTA 韌體更新；除此之外，Brinno 亦首次展示新一代 Content Platform 內容管理平台概念，結合 AI 影像分析與視覺內容管理能力，協助企業將大量工程影像轉化為可搜尋、可分析、可分享的數位資產。

同時，面對越來越多現場即時判斷需求，邑錡於展出全新 Brinno Onsite AI Camera， 採用低功耗邊緣運算架構，AI 模型可直接部署於相機端執行，無需持續依賴雲端運算，即可進行即時影像辨識與事件回應。

產品特色包括 AI 模型本地運算、模組化功能擴充、 即時聲光警示、離線運作能力及低功耗長時間部署，現場將展示 PPE 安全帽辨識、野生動物警示與農業辨識等應用案例，呈現「Onsite AI, Instant Alert, No Cloud Required」的核心價值。