鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-01 04:10

在脫口秀的舞台上，浙商二代嘗試讓外界看到不一樣的自己。

5 月 18 日晚，十多位浙商二代輪番登上浙商新生代脫口秀大會，用嬉笑幽默的方式講述傳統實業的瓶頸、代際傳承的壓力，以及自己的破局之路。

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他們有人扎根主業、迭代技術，有人藉力科技、改造製造，有人臨危受命、絕境翻盤。相同的是，這些浙商二代都敢拚敢闖，骨子裡透著永不服輸的勁。

「我覺得脫口秀挺好玩，自己本來就喜歡上台，所以一周前接到邀請，就決定來體驗。」浙江亙古電纜公司副總經理周苗苗說。

據《界面新聞》報導，類似周苗苗這樣的浙商二代，每個人的名字前，都附帶著一長串企業身份標簽，他們嘗試用行動撕掉標簽，重新定義自己。

在周苗苗看來，父輩經營的電線電纜是個很土的行業。儘管位居中國機械工業領域第八大產業，但其身份就如同班裡第二名，成績很好看，但沒人記得。

她剛到公司上班時很不適應，面對的是扎根小縣城、遠離大城市繁華的工廠生活，日常工作單一枯燥。

思想觀念的轉變，源自一次次實打實工作歷練。這讓她真切體會到實體產業的價值，也深刻領悟到老一輩實業人堅守行業的初心。

在父親引導下，周苗苗先後參與了高新技術企業資質申報、項目競標。公司電纜產品首次運往中國西南邊境小城的經歷，讓她印象尤其深刻。團隊歷經七天七夜長途奔波，將電纜產品運送至邊境小城，對接長期駐守的工程技術人員。

周苗苗對行業的偏見逐漸消解。「我有一種成就感，發現參與其中很美好，很上頭。」她說。

另一位參與脫口秀的浙商二代陳弘旋，在春光科技擔任副總裁，戴森等國際大牌使用的吸塵器軟管，就來自這家金華企業。

陳弘旋已在一線工廠摸爬滾打多年，他早先從春光科技越南建廠起步，一步步晉升到公司核心管理層。

深耕一線，讓他精準捕捉到傳統製造業的痛點，即工廠大量重複性、流程化工作耗費人力，老工匠的經驗、手藝是製造業的核心財富，但無法留存、難以傳承，極易隨人員迭代流失。

AI 技術普及讓陳弘旋看到了傳統工廠迭代的突破口。一次向工廠老師傅炫耀 AI 技術的經歷，讓他萌生產業革新的靈感。

陳弘旋牽頭打造「數智員工」體系，本質是 AI 時代的產業升級工具，承接企業繁瑣、重複、機械化的基礎工作，解放人力的同時，將零散一線工藝經驗數位化、體系化，讓老師傅的經驗得以永久傳承，讓傳統工廠擺脫低效運轉的困境。

與周苗苗和陳弘旋相比，桐鄉浙商二代黃渝湘的經歷則更像是一次逆風翻盤。

接班合盈服飾之前，她手握年薪人民幣 40 萬元的大城市白領工作，但彼時父親經營的服裝企業正面臨絕境。公司核心高層集體出走，帶走全部客戶資源，父親也因視神經萎縮近乎失明，無力支撐企業運轉。

黃渝湘決定放下工作，藉助電商直播，開啟合盈服飾極致自救模式。她每日凌晨 1 點下播，白天扎根庫房，拆包和發貨。四個月連軸作戰，她憑一己之力實現人民幣數百萬元庫存變現，讓企業重燃生機。

走上脫口秀舞台的浙商新生代不怕吃苦，拒絕躺平守舊，但他們也有著共同的軟肋──擔心得不到父輩認可。

「最怕回家吃飯，父輩沉默不語，心裡卻在懷疑，這孩子到底行不行。」陳弘旋在舞台上說。

但隨著公司慢慢走上正軌，他發現家人態度的改變。父親最近一次跟朋友介紹他時說：「我兒子在做 AI，把老師傅的經驗留下來」。陳弘旋當時心裡特別開心。

周苗苗從未聽過父親當面誇獎，卻從朋友口中得知，父親曾數次連續半小時向外人誇讚女兒的成長。這份沉默認可，成為她深耕實業的最大底氣。