鉅亨速報

盤中速報 - VTHO大漲19.71%，報0.000577美元

鉅亨網新聞中心

VTHO(VTHO)在過去 24 小時內漲幅超過19.71%，最新價格0.000577美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.57億美元，目前市值排名第 114 名。

近 1 日最高價：0.000693美元，近 1 日最低價：0.000474美元，流通供給量：98,464,120,346。

VeThor權杖是VeChainThor公共區塊鏈使用的兩個權杖之一。 VeChain最初於2015年推出，但在2018年經歷了沉重的品牌重塑過程。雖然VeChain權杖（VET）是平臺的本地權杖，但VeThor權杖（VTHO）在區塊鏈的整體功能中起著至關重要的作用。VeThor權杖是VIP-180標準權杖，代表使用VeChainThor區塊鏈的成本。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.26%
  • 近 1 月：-10.16%
  • 近 3 月：-16.42%
  • 近 6 月：-49.30%
  • 今年以來：-36.68%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅VTHO

相關行情

台股首頁我要存股
VTHO0.000578+20.4%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty