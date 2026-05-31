盤中速報 - VTHO大漲8.02%，報0.000566美元

VeThor權杖是VeChainThor公共區塊鏈使用的兩個權杖之一。 VeChain最初於2015年推出，但在2018年經歷了沉重的品牌重塑過程。雖然VeChain權杖（VET）是平臺的本地權杖，但VeThor權杖（VTHO）在區塊鏈的整體功能中起著至關重要的作用。VeThor權杖是VIP-180標準權杖，代表使用VeChainThor區塊鏈的成本。