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盤後速報 - 方土霖(4527)次交易(1)日除息3元，參考價42.95元

鉅亨網新聞中心

方土霖(4527-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為42.95元，相較今日收盤價45.95元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/01 45.95 3.0 6.53% 0.0
2025/05/28 49.15 3.2 6.51% 0.0
2024/06/18 46.95 2.4 5.11% 0.0
2022/06/14 28.1 1.8 6.41% 0.0
2021/08/25 28.45 2.0 7.03% 0.0


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