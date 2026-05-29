盤後速報 - 方土霖(4527)次交易(1)日除息3元，參考價42.95元
鉅亨網新聞中心
方土霖(4527-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為42.95元，相較今日收盤價45.95元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/01
|45.95
|3.0
|6.53%
|0.0
|2025/05/28
|49.15
|3.2
|6.51%
|0.0
|2024/06/18
|46.95
|2.4
|5.11%
|0.0
|2022/06/14
|28.1
|1.8
|6.41%
|0.0
|2021/08/25
|28.45
|2.0
|7.03%
|0.0
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