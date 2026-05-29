盤中速報 - 恆星幣大漲26.18%，報0.2092美元
鉅亨網新聞中心
恆星幣(XLM)在過去 24 小時內漲幅超過26.18%，最新價格0.2092美元，總成交量達1.79億美元，總市值50.04億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：0.2175美元，近 1 日最低價：0.1654美元，流通供給量：32,986,432,308。
Stellar是一個開放的金融系統，主要用於促進跨資產價值轉移和儲存，讓任何收入水準的用戶，都可以使用到低成本的金融服務，比起現存的支付服務，Stellar提供的跨境交易成本更低，促進代幣和法幣之間的流動性。IBM於2019年推出的全球支付系統World Wire就是採用Stella協議。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+44.95%
- 近 1 月：+30.49%
- 近 3 月：+30.82%
- 近 6 月：-18.11%
- 今年以來：-0.34%
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