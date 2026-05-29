生產成本太高 米其林宣布：未來三年人力精簡1,500人

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-29 10:07

法國輪胎巨頭米其林（Michelin）28 日（周四）正式向員工代表和工會通報，將在法國啟動一項新的人員調整計畫。

米其林宣布未來三年人力精簡1,500人。（圖：Shutterstock）

根據米其林公布的訊息，上述計畫將於 2027 年至 2029 年間實施，並完全建立在「自願離職」基礎上，米其林表示不會採取強制裁員措施。

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目前米其林在法國共有約 17,000 名員工。集團法國及南歐人力資源負責人 Olivier Faure-Vauris 表示：「最多 1,500 個崗位可能被取消。」

其中，約三分之二涉及行政、研發、管理等白領崗位，其餘三分之一涉及工業生產崗位。

米其林強調，目前不會關閉特定工廠，也不會針對某一個工業基地集中裁員。

目前集團在法國仍擁有 13 處工業基地，行政與研發崗位主要集中在巴黎、克萊蒙費朗（Clermont-Ferrand）、里爾（Lille）等地。

在此次聲明中，米其林再次提及法國的生產環境。集團表示，法國目前面臨勞動成本持續高漲、能源價格明顯偏高，以及在工業化國家中屬於最高水準之一的稅務壓力。

米其林認為，在全球經濟不確定性增加、國際危機持續疊加背景下，企業必須繼續降低營運成本，以維持國際競爭力。

集團特別強調，過去十年已在法國累計投資近 35 億歐元。但即便如此，法國工業生產成本問題依然沒有明顯改善。